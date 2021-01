Felssturz zerstörte Hotel in Bozen

Eigentümerfamilie konnte sich retten - Hotel war geschlossen

Ein Felssturz hat am Dienstagnachmittag das bekannte Hotel "Eberle" oberhalb von Bozen in Südtirol schwer beschädigt. Die linke Hälfte des Hotels wurde komplett zerstört. Die Eigentümerfamilie, die sich in dem Hotel aufgehalten hatte, konnte sich in Sicherheit bringen, berichtete das Südtiroler Online-Portal www.stol.it.

Sieben Personen befanden sich während des Felssturzes im Gebäude. Das Hotel war zum Zeitpunkt des Unglücks für Gäste geschlossen. Rettungseinheiten prüften am Dienstagnachmittag noch, ob niemand von den Steinen, etwa auf der Terrasse des Hotels, erfasst wurde. Die Staubwolke, die nach dem Felssturz aufstieg, war weitum zu sehen.