Fesselnd: Marc Elsbergs neuer Thriller "Der Fall des Präsidenten"

Der Wiener Bestsellerautor begibt sich in seinem neuen Roman in den Gerichtssaal und auf das Feld der hohen Weltpolitik - Ex-US-Präsident als Angeklagter (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

"Wie viele Divisionen hat der Papst?", soll Stalin gefragt haben, um dessen Bedeutungslosigkeit im Kreis der Mächtigen zu betonen. Diese Frage könnte man auch über den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag stellen. Der Wiener Autor Marc Elsberg thematisiert dessen Macht und Ohnmacht in seinem neuen Thriller "Der Fall des Präsidenten", der etwas realpolitisch fast Undenkbares ins Zentrum stellt: ein Ex-US-Präsident als Angeklagter vor einem internationalen Gericht.

Der 54-jährige Bestsellerautor hat sich bisher vor allem um Themen aus dem Bereich von Wissenschaft und Wirtschaft angenommen. Sein 2012 erschienener Energie-Thriller "Blackout - Morgen ist es zu spät" war jüngst beim Beinahe-Blackout der mitteleuropäischen Energienetze wieder in aller Munde. Nun begibt er sich in den Gerichtssaal und auf das Feld der hohen Weltpolitik. Und beschreibt dabei hinter den Spiegelgefechten vor dem Richter vor allem die Mechanismen, mit denen heutzutage wirklich Macht ausgeübt wird: durch politischen und wirtschaftlichen Druck und durch massive Manipulation der öffentlichen Meinung.

Marc Elsberg beherrscht sein Handwerk, das muss man neidlos anerkennen. Auch "Der Fall des Präsidenten" ist so geschrieben, dass man die 600 Seiten am liebsten in einem auslesen würde. Die Verhaftung des zu einem Vortrag nach Athen gereisten Ex-US-Präsidenten durch griechische Polizisten aufgrund eines kurzfristig vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehls bildet den fulminanter Auftakt zu einer in mehrere Stränge geteilten Handlung, die mit kurzen, harten Schnitten rasant vorangetrieben wird. Der amtierende Präsident, gerade im Wahlkampf stehend, muss rasch handeln, will er seine Wiederwahl nicht gefährden. Die griechische Regierung und die Spitzen der EU müssen einen Eiertanz absolvieren, bei dem sie die Unabhängigkeit der Gerichte betonen, gleichzeitig aber die sich infolge des massiven US-Muskelspiels anbahnenden wirtschaftlichen und politischen Katastrophen verhindern.

Vor einem Athener Gericht muss ein Senat die Rechtmäßigkeit des Vorgangs prüfen, während Heerscharen von Trollen im Internet ebenso in Trab gesetzt werden wie Geheimdienste und Militärs. Ziele sind: Rufmord an den Verantwortlichen für den Haftbefehl; Aufspüren und Verhaften des Kronzeugen der Anklage, einen US-Studenten, dessen im Getümmel verlorenes Smartphone vor ein paar Jahren zufällig aufnahm, wie der damalige US-Präsident einen Drohnen-Angriff befahl, bei dem zahlreiche Zivilisten umkamen; Vorbereitung eines militärischen Kommandoaktion zur Befreiung des Präsidenten aus der Haft. Das alles ist, nicht nur in der Gleichzeitigkeit der Handlung, wirklich spannend.

Man bekommt einiges an Einblick in das Funktionieren internationalen Rechts und in die Schwierigkeiten, dieses auch zu exekutieren. Hier erspart Elsberg dem Leser auch nicht, sich mit manchen juristischen Spitzfindigkeiten auseinandersetzen zu müssen. Gut so! Etwas problematischer wird es bei der Bewertung der Glaubwürdigkeit des Szenarios und der Zuspitzung auf wenige handelnde Personen und wenige Tage, in denen das eigentlich nur für formale Haftprüfung zuständige Gericht sämtliche Beweise und sogar den Kronzeugen zu sehen wünscht. Die Lektüre ist bei ausgeschalteter permanenter Plausibilitätsprüfung mit Sicherheit wesentlich vergnüglicher.

Auch die Protagonisten kommen einem nicht wirklich nahe. Das beginnt bei Ex-US-Präsident Douglas Turner, DT, der "jünger, schlanker und fitter als Donald Trump" ist, wie Elsberg im APA-Interview erklärt: "Er ist von den letzten drei US-Präsidenten und deren Handeln inspiriert: George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump." Und es endet bei Dana Marin, der noch ziemlich unerfahrenen Vertreterin des International Criminal Court, die das Vorverfahren gegen die ausgefuchste US-Gegenseite durchzuboxen hat. Ihr persönlicher Hintergrund als aus dem belagerten Sarajevo Entkommende ist ebenso klischeehaft wie ihr Agieren in der Freizeit. Immerhin erspart Elsberg das explizite Ausführen der genre-immanent angedeuteten Liebesgeschichte zwischen ihr und einem attraktiven Vertreter der linken Athener Aktivistenszene.

"Der Fall des Präsidenten" wartet dennoch immer wieder mit überraschenden Wendungen auf und punktet vor allem bei der Beschreibung des Hintergrunds, der sich unmittelbar auf den Gang des Geschehens auswirkt. Bei der Manipulation von Information, beim Beeinflussen des internationalen Datenverkehrs, beim Aufzeigen der technischen Möglichkeiten von heute, die den wirklich Mächtigen zur Verfügung stehen, ist Elsberg ganz in seinem Element. Und dann hat er nicht nur Dana Marin, sondern auch seine Leser dort, wo er sie haben will. Bei der Frage: Darf denn das wahr sein?

"Der Fall des Präsidenten" ist großes Kino und wird mit Sicherheit früher oder später auch dort zu sehen sein. Wer auch immer dann tatsächlich US-Präsident sein wird. Für den realen Ex-US-Präsidenten mit den Initialen DT hält Elsberg im APA-Interview jedenfalls eine Prognose bereit: "Er wird von einem Gericht verurteilt werden, allerdings für geschäftliche Dinge, was ihn nicht davon abhalten wird, sich erneut um die Präsidentschaftskandidatur zu bewerben. Zu fürchten ist, dass die Republikaner das auch ein zweites Mal zulassen werden. Hoffen wir, dass die US-Wählerschaft da nicht mitmacht."

(S E R V I C E - Marc Elsberg: "Der Fall des Präsidenten", blanvalet, 608 Seiten, 24,70 Euro)