Ein 47-Jähriger ist Mittwochvormittag nach einem Streit mit einem Mitbewohner in einem Wiener Obdachlosenheim festgenommen worden. Der alkoholisierte Beschuldigte soll sich ein Küchenmesser mit zehn Zentimeter langer Klinge gegriffen und seinen Kontrahenten umzubringen gedroht haben. Das wiederholte er auch vor den Polizisten, die den Mann am Tatort in Floridsdorf festnahmen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Der Angegriffene (30) blieb unverletzt.