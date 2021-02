Festnahmen in zwei Wiener Notschlafstellen

Betrunkener soll Schlafenden mit Messer angegriffen haben - Polnischer Haftbefehl wegen Kircheneinbruchs vollstreckt

In zwei Wiener Notschlafstellen hat die Polizei am Montag Festnahmen vollzogen. In einem Fall ging es um die Vollstreckung eines polnischen Haftbefehls, im anderen um einen Betrunkenen, der einen anderen Mann nach einem Streit mit einem Messer angegriffen haben soll, während dieser schlief. Das Opfer wurde leicht am Hals verletzt.

Ein Sozialarbeiter einer Notschlafstelle in Favoriten verständigte Montagabend den Polizeinotruf. Er schildete, wie es zwischen zwei Männern in der Unterkunft zu einem Streit gekommen war. Ein 52-jähriger Slowake habe einem 45-Jährigen gedroht, ihn umzubringen. Nachdem sich die Sache etwas beruhigt hatte, ging der Jüngere schlafen.

Der 52-Jähre soll später auf den Schlafenden mit einem Messer losgegangen sein. Nach einem kurzen Handgemenge sei der Angreifer aus dem Zimmer geflüchtet, jedoch in der Notschlafstelle geblieben. Ein Alkovortest nach der Festnahme ergab 4,4 Promille, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Angegriffene trug eine Schnittwunde am Hals davon.

In einer Floridsdorfer Notschlafstelle nahmen Zielfahnder des Landeskriminalamts Montagfrüh einen 38-jährigen Polen fest, der per europäischem Haftbefehl gesucht worden war. Die polnischen Behörden hatten ihn wegen der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann war in seiner Heimat wegen eines Einbruchsdiebstahls in die Sakristei einer Kirche verurteilt worden.