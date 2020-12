Festspiele, Museen, Theater und ORF: Wer wird was im neuen Jahr?

Anstehende Personalia in der heimischen Kulturbranche, von der Neuwahl des ORF-Generaldirektors bis zum neuen Kapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle

Viele große Personalrochaden stehen im Kulturbereich im neuen Jahr nicht an. Das ist wohl auch gut so, wird mit der Bewältigung der Coronakrise und ihrer Folgen in der Kultur wohl auch 2021 geballte Managementkompetenz benötigt. Die wichtigsten Entscheidungen sind im ORF und bei den Salzburger Festspielen zu erwarten.

Der Chef oder die Chefin des größten Medienunternehmens des Landes wird am 10. August vom Stiftungsrat gewählt. Für Alexander Wrabetz, der seit 2007 an der Spitze des Unternehmens steht, wäre es bereits die vierte Amtszeit. Mit seiner Wiederkandidatur wird fix gerechnet. Nicht nur der neue ORF-Generaldirektor, sondern im Anschluss auch die laut Gesetz bis zu vier Direktorenposten werden danach - auf Vorschlag des Generaldirektors - neu bestellt. Zur Wahl stehen also auch die Posten von Programmdirektorin Kathrin Zechner, Finanzdirektor Andreas Nadler, Radiodirektorin Monika Eigensperger und des Technischen Direktors Michael Götzhaber. Das Gleiche gilt für die neun Landesdirektoren.

Bei den Salzburger Festspielen wurde der Vertrag der seit 1995 amtierenden Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler ein siebentes Mal verlängert, er läuft nun mit 31. Dezember 2021 aus. Der oder die neue Persönlichkeit an der Spitze muss bzw. darf nicht nur Intendant Markus Hinterhäuser zur Seite stehen, sondern auch das bewilligte bauliche Großprojekt inkl. Generalsanierung des mehr als 60 Jahre alten Großen Festspielhauses und die Erweiterung der unter großem Platzmangel leidenden Werkstätten in den Mönchsberg hinein umsetzen, das für 2025 bis 2030 geplant ist.

In den großen Theatern versuchen die neuen Direktoren angesichts der Corona-Ausnahmezeit noch immer wirklich anzukommen (Martin Kusej im Burgtheater, Bogdan Roscic in der Staatsoper) oder sind wie Lotte de Beer (übernimmt mit der Saison 2022/23 die Volksoper) und Stefan Herheim (kommt ab 2022/23 ans Theater an der Wien) mit ihren Vorbereitungen bzw. wie Kay Voges am Volkstheater Wien mit ständigem Umplanen des Eröffnungsprogramms beschäftigt. Aktueller Stand am Arthur-Schnitzler-Platz: Am 22. Jänner geht's los.

Die Intendantin des Grazer Schauspielhauses, Iris Laufenberg, wird ab der Saison 2023/2024 das renommierte Deutsche Theater Berlin leiten. Ihre Grazer Nachfolge sollte wohl heuer entschieden werden. Bereits ab 1. Jänner amtiert dagegen Alfons Haider als Generalintendant der Kultur Betriebe Burgenland (KBB) für die Musiktheater-Festivals. Bei den Seefestspielen Mörbisch wirkt jedoch Peter Edelmann vorerst als künstlerischer Leiter weiter.

Ob 2021 neuen Wind in die Museumsszene bringt, hängt davon ab, ob Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) den mit Ende August auslaufenden Vertrag von MAK-Chef Christoph Thun-Hohenstein, den zu Jahresende 2021 auslaufenden Vertrag der Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, und jenen von Belvedere-Leiterin Stella Rollig, der mit Jahresbeginn 2022 ausläuft, verlängern wird. Das Museumsquartier Wien bekommt spätestens mit 1. Oktober eine neue oder die alte Leitung (Christian Strasser). Ob der Gründungsdirektor der Landesgalerie Niederösterreich, Christian Bauer, verlängert wird, entscheidet sich nach den für Jänner geplanten Hearings. Die neue künstlerische Leitung amtiert ab 2022.

Im Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) wird eine neue Leitung der Gemäldegalerie gesucht, nachdem Stefan Weppelmann die Leitung des Leipziger Museums der bildenden Künste übernommen hat. Die Bewerbungsfrist endet im Jänner. Auch in den beiden dem KHM-Museumsverband angehörenden Häusern Theatermuseum und Weltmuseum Wien stehen Weichenstellungen an. Thomas Trabitsch geht demnächst in Pension, wer ihm 2022 an der Spitze des Theatermuseums folgt, muss bald entschieden werden. Ethnologe Christian Schicklgruber war im Weltmuseum zunächst nur ein Drei-Jahres-Vertrag zugestanden worden, um Generaldirektor Eike Schmidt (der bekanntlich kurzfristig absagte) nicht zu präjudizieren. Nach einer Ausschreibung des Leitungspostens steht auch hier demnächst die Entscheidung an.

Die Ausschreibung der Leitung der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste nach Ausscheiden von Julia M. Nauhaus soll erst nach Abschluss der Überlegungen in Hinblick auf die Rückübersiedelung an den Schillerplatz erfolgen. Die Ausschreibung der Direktion des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) dürfte nach Veröffentlichung des desaströsen Rechnungshofberichts nicht mehr lange auf sich warten lassen, nachdem der Vertrag des amtierenden Direktors M. Christian Ortner bereits ausgelaufen ist. Auf die neue Direktion wartet eine umfassende Reform inklusive Umsetzung der zahlreichen im RH-Bericht aufgelisteten Empfehlungen.

Mit 1. Jänner tritt Katharina Albrecht-Stadler als neue Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films an. Als neue Vorsitzende der Bachmann-Preis-Jury amtiert ab Sommer Insa Wilke. Und die Wiener Hofmusikkapelle bekommt ab 1. Juli eine/n neue/n Hofmusikkapellmeister/in.