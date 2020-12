Feuer in Linzer Wohnhaus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Technischer Defekt ausgeschlossen - Mehrere Wohnungen nicht benutzbar

Nach einem Wohnhausbrand in Linz in der Nacht auf den 24. Dezember geht die Polizei von Brandstiftung aus. Genaueres war vorerst nicht bekannt, die Ermittlungen liefen am Freitag noch. Bei dem Feuer wurden einige Wohnungen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie vorübergehend nicht bewohnbar sind.

Der Brand war am Mittwoch gegen 18.00 Uhr ausgebrochen, mehrere Bewohner wurden evakuiert. Kurz vor Mitternacht war das Feuer gelöscht. Am Donnerstag inspizierten Brandermittler und -sachverständige das Areal. Sie schließen ein technisches Gebrechen als Ursache aus und gehen von Brandstiftung aus, teilte die Polizei mit. Zur genauen Klärung seien aber noch umfangreiche Ermittlungen erforderlich.