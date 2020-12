Feuer wütete in Tiroler Arztpraxis

Brandmelder schlug in benachbarter Wohnung Alarm

In einer Arztpraxis in Breitenwang (Bezirk Reutte) ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen und hat großen Sachschaden angerichtet. Gegen 6.35 Uhr war ein Nachbar durch seinen ausgelösten Brandmelder aufgeweckt worden, der daraufhin Alarm schlug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte vermutlich ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät als Brandursache in Frage kommen.

Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Reutte und Breitenwang, welche mit insgesamt ca. 60 Mann und zehn Einsatzfahrzeugen ausgerückt waren, gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.