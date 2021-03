"Feuertopf" mit Muskelmännern "oben ohne" löst Debatte in China aus

Gespaltene Reaktionen von "anstößig" bis "akzeptabel"

Ein chinesisches Restaurant, in dem der traditionelle chinesische "Feuertopf" von männlichen Models "oben ohne" serviert wird, hat in China eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Das Gasthaus "Layan" in der alten Kaiserstadt Xi'an hat eine ganze Reihe von attraktiven Muskelmännern angeheuert, die ihren nackten Oberkörper zeigen und neben Hose nur eine Schürze tragen, wenn sie das Essen auftischen.

Die Bodybuilder sind besonders bei weiblichen Gästen beliebt, die gerne Fotos mit ihnen machen oder sie auch zum gemeinsamen "Hotpot" - eine Art chinesisches Fondue - einladen. Im chinesischen Internet gibt es gespaltene Reaktionen. In einer Umfrage der Shanghaier Zeitung "Xinwen Chenbao" fand etwas mehr als die Hälfte der rund 2.850 Befragten das Treiben in dem Restaurant anstößig. Der Rest teilte sich in jene auf, die es "neuartig" und "akzeptabel" fanden oder denen es schlicht egal war. Im Internet wies so mancher darauf hin, dass sonst ja auch hübsche weibliche Models für Produkte wie Autos werben. Auch gelte es nicht als anstößig, wenn Dessous-Hersteller mit leicht bekleideten Modellen Werbung machten.

"Wenn Männer sich Frauen anschauen dürfen, warum ist es Frauen nicht erlaubt, im Gegenzug Männer zu betrachten?", wurde gefragt. Solange keine erotischen Dienste angeboten und keine Gesetze verletzt würden, sei es nicht ungehörig. Restaurantbesitzer Ma Yu sagte der "South China Morning Post": "Ich hoffe, allen Gästen visuelle Freude und eine angenehme Erfahrung zu bieten." Eine Besucherin sagte der Zeitung: "Es sind attraktive Kerle, und ihr Service ist auch sehr gut." Sie mache gerne Fotos und Videos mit ihnen. "Sie sind alle großzügig, warmherzig und kooperativ. So bin ich sehr zufrieden."

