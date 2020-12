Feuerwehr löschte Brand in Wohnhaus in der Obersteiermark

Bewohner versuchte selbst, Feuer zu bekämpfen, musste aber aufgeben

Bei einem Glimmbrand in der Zwischendecke eine Wohnhauses in Ranten im obersteirischen Bezirk Murau ist am Stefanitag hoher Sachschaden entstanden. Der Hausbewohner (35) versuchte noch selbst mit einem Feuerlöscher einzugreifen, musste aber aufgeben und die Feuerwehr alarmieren. Verletzt wurde niemand, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der Mann hatte gegen 5.00 Uhr im Ortsteil Rinegg den Zusatzherd in seiner im Erdgeschoß befindlichen Küche mit Holz nachgeheizt. Nachdem er im ersten Stock wieder eingeschlafen war, wurde er gegen 7.00 Uhr vom den akustischen Signalen des Rauchmelders geweckt. Im Nebenzimmer sah er dann, wie der Qualm über die Wand von der Küche im Erdgeschoß in das obere Zimmer drang. Seine Löschversuche vom ersten Stock aus blieben erfolglos.

Die Feuerwehren Rinegg, Ranten und Krakaudorf konnten das Feuer in der Zwischenwand der Küche nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Der Glimmbrand war vermutlich wegen eines Hitzestaus oberhalb des Zusatzherdes entstanden.