Feuerwehr rettete Grazer vor Brand aus Wohnung im dritten Stock

47-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung - Glimmende Zigarette auf Sofa dürfte Ursache gewesen sein - BILD

Ein 47-jähriger Grazer hat Dienstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann hatte eine glimmende Zigarette in einem Aschenbecher auf einem Sofa unbeaufsichtigt lassen. Während er in die Küche ging, setzte sie die Couch sowie Möbel und Elektrogeräte in Brand. Ein Rauchmelder im Stiegenhaus schlug an, doch der Bewohner konnte nicht mehr aus seiner Wohnung hinaus. Die Feuerwehr rettete ihn.

Der Grazer, er wohnt im dritten Stock eines Hochhauses in der Triesterstraße, hatte sich die Zigarette kurz vor 14.40 Uhr angezündet, sie dann aber offenbar im Aschenbecher vergessen. Als er die Flammen bemerkte, war es für eine Flucht durch die Tür hinaus zu spät. Er machte sich laut Berufsfeuerwehr Graz am Fenster bemerkbar. Die Helfer brachen danach die Wohnungstür auf und retteten den 47-Jährigen ins Freie. Das Feuer war anschließend binnen Minuten gelöscht.

Der Bewohner wurde im LKH Graz-West stationär aufgenommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, funktionierte die im Hochhaus installierte Überdruckbelüftungsanlage einwandfrei, sodass das Stiegenhaus als Fluchtweg für die Bewohner und als Angriffsweg für den Löschtrupp rauchfrei geblieben war.