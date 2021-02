Ein 31-jähriges Pferd ist am Dienstag im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) in einen Bach gerutscht. Laut Polizei blieb der Wallach im etwa 30 Zentimeter tiefen Wasser liegen und schaffte es nicht mehr, selbst aufzustehen. Zwei Feuerwehren rückten aus, sie zogen das Tier mit Hilfe eines Traktors aus dem Bachbett. Nach tierärztlicher Versorgung wurde das Pferd in den Stall gebracht, es war unterkühlt, blieb ansonsten jedoch unverletzt.