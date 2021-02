Feuerwehrleute bekämpften über drei Stunden Dachbrand in Wien

Spezialgeräte im Einsatz - BILD

Rund drei Stunden lang haben Feuerwehrleute in Wien-Margareten am Freitag einen Dachbrand bekämpft. Passanten waren auf das Feuer aufmerksam geworden. Mit speziellen Trenngeräten wurde die Dachkonstruktion des Hauses in der Jahngasse von den Einsatzkräften geöffnet. Ein Bewohner einer im betroffenen Bereich gelegenen Wohnung verließ diese selbstständig.

Eine Löschleitung wurde über den Innenhof vorgenommen, eine weitere über das Stiegenhaus in das Dachgeschoß und eine dritte straßenseitig über eine Drehleiter. Die Ausbreitung der Flammen wurde so verhindert, berichtete die Berufsfeuerwehr.