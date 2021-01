Feuerwerks-Reste als Auslöser: Gebäude in der Steiermark brannte ab

Keine Verletzten, aber enormer Sachschaden

Ein Wirtschaftsgebäude in St. Gallen (Bezirk Liezen) ist in der Nacht auf Freitag völlig niedergebrannt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, dürften in dem Gebäude entsorgte Reste eines Batterie-Feuerwerkes den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand, es entstand aber enormer Sachschaden.

Ein Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses war gegen 2.15 Uhr aufgewacht und hatte den Brand bemerkt. Das Gebäude hatte als Werkstatt und Lagerraum gedient, neben Fahrzeugen waren auch Arbeitsgeräte darin gelagert. Auch fünf weitere in der Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden teils schwer beschädigt. Knapp 60 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren löschten den Brand.