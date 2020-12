Verletzt wurde niemand

Im Gemeindegebiet von Ampass in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist am frühen Mittwochabend ein Heustadel in Brand geraten. Die Ursache für den Brand war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuerwerkskörper, berichtete die Polizei. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Ampass und Hall in Tirol mit 70 Einsatzkräften, zwei Rettungsfahrzeuge und Polizisten.