FH Salzburg 2 – Mehrere Bauprojekte in der Pipeline

Finanzielle Absicherung der Forschung auf der Wunschliste der Fachhochschulen

Mehr Studienangebote und mehr Studierende bedeuten auch mehr Platzbedarf. Um den im Sommersemester startenden zusätzlichen Pflege-Studiengang unterzubringen, werden im Wissenspark Urstein in unmittelbarer Nähe zum FH-Campus in Puch Flächen angemietet. Am Standort Kuchl – wo die Technikstudiengänge angesiedelt sind – sei man an der Kapazitätsgrenze, sagt Ribitsch. Dort plane man eine zusätzliche Technikhalle.

Außerdem denkt die Hochschule an ein "Haus der Digitalisierung". Der Standort dafür sei noch offen. Die Umstellung auf Distance Teaching durch Corona hat für den Hochschulmanager auch Vorteile: Durch die Onlineangebote erhöhe sich die geografische Reichweite. Das bringe – gerade auch im berufsbegleitenden Feld – viele neue Chancen für die Fachhochschule.

Was die Situation der Fachhochschulen in Österreich betrifft, sei es nach langen Verhandlungen heuer endlich gelungen, die Fördersätze des Bundes pro Studienplatz anzuheben. "Wir haben die zehnprozentige Erhöhung vereinbart, das ist für die nächsten vier Jahre sichergestellt und gibt uns damit auch Planungssicherheit", ist Ribitsch zufrieden. Im nächsten Schritt wünschen sich die Fachhochschulen eine bessere finanzielle Absicherung für die Forschung. Angewandte Forschung wie sie die Fachhochschulen machen, sei wichtig für den Wirtschafts- und Industriestandort Österreich. "Wir wickeln Projekte mit 1.600 Unternehmen pro Jahr ab", betonte Ribitsch.

Mit aktuell 73 Hochschulen und öffentlichen und privaten Universitäten sei Österreich gut aufgestellt. "Ich glaube nicht, dass das zu wenige Institutionen für ein Land mit neun Millionen Einwohnern sind." Inhaltlich ortet Ribitsch vor allem ein Themenfeld, das für Fachhochschulen viel Potenzial hätte: Masterstudiengänge im Gesundheitsbereich. In diesem Bereich gebe es bisher kaum Angebote.