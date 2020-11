FH Salzburg sieht Wachstum bei Technik und Gesundheit

In 25 Jahren wuchs die Zahl der Studiengänge von 2 auf 30 – Erfolgsquote bei 82 Prozent

Technik und Gesundheit: Das sind für die Fachhochschule Salzburg, die in diesem Herbst ihren 25. Geburtstag feiert, jene Themenfelder, in denen sie das Angebot in den nächsten Jahren ausbauen will. In den nächsten fünf Jahren wären 300 bis 500 zusätzliche Studienplätze denkbar, sagt Raimund Ribitsch, Geschäftsführer der FH Salzburg, im Gespräch mit der APA. Voraussetzung ist, dass diese Plätze vom Bund auch finanziert werden.

Wachstum begleitet die FH Salzburg, die als einzige in Österreich von den Sozialpartnern Arbeiter- und Wirtschaftskammer getragen wird, seit Anbeginn. Im Herbst 1995 wurde mit zwei Studiengängen und 91 Studierenden begonnen, heute umfasst das Portfolio 18 Bachelor- und 12 Master-Studiengänge an vier Standorten. Mit den vier Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften ist die Hochschule thematisch breit aufgestellt. Rund 3.200 Menschen studieren an der FH Salzburg. Im Schnitt gibt es für die rund 1.100 verfügbare Plätze pro Jahr rund 3.000 Bewerber.

"Unsere Stärke ist die inhaltliche Breite", sagt Ribitsch. Dadurch gebe es viele Möglichkeiten zur thematischen Vernetzung und zu Kooperationen. So arbeiten die Studiengänge Physiotherapie und MultiMediaTechnology an einem Projekt zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Physiotherapie. Biomedizinische Analytik und Holzwissenschaften forschen gemeinsam, um neue Anwendungen für Holzinhaltsstoffe zu finden.

Von 100 jungen Menschen, die ein Studium an der FH Salzburg beginnen, machen 82 auch einen Abschluss. Rund 98 Prozent der Absolventen haben unmittelbar nach ihrem Abschluss auch einen Arbeitsplatz. "Die JobReadiness nehmen wir sehr ernst", sagt Ribitsch und verweist auf Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, die als Träger bei der Ausbildung an den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort dächten. Einige Fächer – besonders im Bereich IT – sind so begehrt, dass die Studierenden schon vor ihrem Abschluss Einstellungszusagen haben. Zahlreiche Studierende und Absolventen mischen in der Startup-Szene erfolgreich mit.

Als vor 25 Jahren die ersten Fachhochschulen ihren Betrieb aufnahmen, war die Skepsis der Universitäten über diesen neuen Mitspieler im tertiären Bereich groß. "Die Universitäten hatten ein Monopol, plötzlich gab es Konkurrenz", erinnert sich Ribitsch, der auch Präsident der Fachhochschulkonferenz ist. In Salzburg habe man auf "Vertrauen durch Zusammenarbeit" gesetzt, was sich unter anderem in der Einrichtung der Salzburger Hochschulkonferenz als gemeinsame Plattform ausdrückt. Mittlerweile gibt es in Salzburg eine rege Zusammenarbeit mit der Universität im Bereich der Lehre und der Forschung. Viel Potenzial sieht Ribitsch für gemeinsame Doktorats-Studiengänge.