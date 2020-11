Fiat-Chrysler-Aktionärsversammlung für Fusion mit PSA am 4. Jänner

Aktionäre müssen über Zusammenschluss abstimmen

Der italo-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) hat für den 4. Jänner 2021 eine Sonderversammlung der Aktionäre einberufen. Dabei sollen die Aktionäre grünes Licht zur Fusion mit dem französischen Konkurrenten PSA geben, teilte FCA in einer Presseaussendung am Montag mit. Die Aktionärsversammlung wird angesichts der Coronavirus-Epidemie per Videokonferenz stattfinden.

Der französische Konzern und sein italienisch-amerikanischer Partner hatten im vergangenen Herbst ihren Zusammenschluss zum weltweit viertgrößten Autokonzern angekündigt. Durch die Fusion soll ein Großkonzern im Wert von rund 38 Mrd. Dollar (32 Mrd. Euro) entstehen, der Marken wie Fiat, Jeep, Dodge, Ram und Maserati sowie Peugeot, Opel und DS vereint. Der Plan sieht vor, dass die Kosten durch die Fusion um 5 Mrd. Euro im Jahr sinken, ohne dass dafür Fabriken geschlossen werden müssen.