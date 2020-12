Fiat Chrysler will in Polen E-Autos bauen

Massenproduktion eines ersten Modells soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen

Der italienisch-amerikanische Autohersteller Fiat Chrysler will nach den Angaben des polnischen Vize-Ministerpräsidenten Jaroslaw Gowin zwei Milliarden Euro in sein Werk im südpolnischen Tychy investieren. "Moderne, Hybrid- und Elektroautos der Marken Jeep, Fiat und Alfa Romeo werden 2022 in Tychy vom Band laufen", erklärte Gowin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Fiat Chrysler bestätigte das.

Ziel sei, die Massenproduktion eines ersten Modells in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu beginnen, teilte der Konzern mit. Fiat Chrysler will mit dem französischen Autobauer PSA zum weltweit viertgrößten Autobauer fusionieren.