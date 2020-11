Fidesz-Ausschluss aus EVP? - ÖVP setzt auf Dialog

"Neubewertung des Status der Fidesz müsste im zuständigen EVP-Gremium diskutiert werden" - "Dialogverweigerung ist keine zielführende Option"

Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) will einen Ausschluss der rechtsnationalen ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) nicht vom Zaun brechen und spricht sich dafür aus, dass die Parteifamilie "alle Kommunikationskanäle" nützt. "Dialogverweigerung ist keine zielführende Option", hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Der Präsident der konservativen EVP, Donald Tusk, hatte am Montag einen Ausschluss nahe gelegt.

Nachdem Ungarn und Polen mit ihrem Veto einen Beschluss zum EU-Corona-Aufbaufonds und zum mehrjährigen EU-Budget blockiert hatten, twitterte Tusk: "Wer auch immer gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist, ist gegen Europa." Er erwarte "eine klare Position dazu von allen EVP-Parteien", fügte Tusk hinzu. "Die Gegner unserer Grundwerte sollten von niemandem mehr beschützt werden."

"Als österreichische Volkspartei treten wir klar für die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit ein", hieß es am Dienstag seitens der ÖVP. "Wir sehen es als Aufgabe einer Parteienfamilie, sich ihre Meinungen innerhalb ihrer Gremien zu bilden und alle Kommunikationskanäle zu nützen", teilte ein ÖVP-Sprecher auf Anfrage der APA mit.

Eine mögliche Neubewertung des Status der bereits suspendierten Fidesz müsste nach Ansicht der ÖVP im zuständigen EVP-Gremium diskutiert werden, was "natürlich nur auf Grundlage aller detaillierten Fakten passieren" könne. "Beschlüsse werden im EVP-Gremium auf Basis demokratischer Mehrheitsentscheidungen der EVP-Mitgliedsparteien getroffen." Derzeit gibt es laut der ÖVP weder einen "Antrag auf Ausschluss der Fidesz, der eine Mehrheit hinter sich hätte" noch ein "anberaumtes Gremium, das darüber entscheiden könnte".

Orbans Fidesz-Partei ist wie die ÖVP Teil der christdemokratischen Parteienfamilie EVP. Ihre Mitgliedschaft in der Partei - nicht der Fraktion - ist wegen des Vorwurfs der Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union seit März 2019 auf Eis gelegt und hat dadurch ihr Stimm- und Teilnahmerecht in der EVP verloren. "Die Volkspartei hat diesen Beschluss damals mitgetragen und trägt ihn weiter mit", hieß es dazu seitens der ÖVP.