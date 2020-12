Fidesz-Delegationsleiter: Habe mich bei Weber entschuldigt

Deutsch greift Karas an - Druck auf Budapest wegen Veto beanstandet

Der mit einem fraktionsinternen Ausschlussverfahren konfrontierte Delegationsleiter der nationalkonservativen ungarischen Fidesz-Partei im EU-Parlament, Tamas Deutsch, hat Vorwürfe, er habe EVP-Fraktionschef Manfred Weber wegen dessen Eintreten für die Rechtsstaatlichkeit mit der Gestapo und dem stalinistischen Geheimdienst verglichen, als "unbegründet" zurückgewiesen. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er sich bei Weber entschuldigt habe.

Deutsch griff seinerseits am Freitag den Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), an. Karas hatte am Mittwoch einen Antrag auf Ausschluss von Deutsch aus der EVP-Fraktion wegen dessen umstrittener Aussagen in Interviews mit ungarischen Medien gestellt, der bisher von 30 EVP-Abgeordneten unterzeichnet wurde. In einem Brief an seine EVP-Fraktionskollegen schrieb Deutsch am Freitag, er habe seine Aussagen in dem "falsch interpretierten Interview" unverzüglich in einem Schreiben und in einem Telefonat mit Weber geklärt. "Natürlich hatte ich keine Absicht, Sie (Weber, Anm.) persönlich zu beleidigen, und wenn ich das getan habe, würde ich mich entschuldigen."

Karas hatte verlangt, dass Deutsch sich für seine Aussagen entschuldige oder aus der EVP-Fraktion austrete. "Eine Entschuldigung ist erfolgt, danach hat Herr Karas damit begonnen, Unterschriften für meinen Ausschluss aus der Fraktion zu sammeln", beanstandete der Fidesz-Delegationsleiter.

Deutsch hatte im November im ungarischen TV-Sender ATV gesagt, EVP-Fraktionschef Weber erinnere ihn an die Gestapo oder an die ungarische kommunistische Geheimpolizei AVO, wenn Weber in seinen Reden ankündige, wer nichts zu verbergen habe, der müsse vom EU-Rechtsstaatsmechanismus auch nichts befürchten. Das Fidesz-Gründungsmitglied wiederholte diese Aussagen später auch in einem Interview mit der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung "Magyar Nemzet".

In seinem Brief an die EVP-Fraktionskollegen betonte Deutsch, das Interview sei gegen niemanden gerichtet gewesen, sondern habe Kritik an dem Verfahren geübt, das keine Garantie für Rechtsstaatlichkeit biete. Hintergrund der Diskussion ist das Veto, das Ungarn und Polen gegen das rund eine Billion Euro schwere EU-Budget von 2021 bis 2027 und den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds eingelegt haben, weil die EU eine Knüpfung der Mittel an rechtsstaatliche Kriterien beschlossen hat. Dass er nun mit einem Ausschluss bedroht werde, erwecke den Anschein, dass die EVP-Fraktion damit Druck auf die ungarische Regierung im Zusammenhang mit ihrem Veto ausüben wolle, so Deutsch.