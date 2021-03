Fidesz verlässt EVP-Fraktion: ÖVP-Delegation stimmte gegen Reform

Winzig: "Schnellschuss" - ÖVP bedauert Austritt von Fidesz-Abgeordneten - "Gegen Pauschalausschlüsse"

Mit Ausnahme des Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas, haben die ÖVP-Abgeordneten im Europaparlament am Mittwoch gegen eine Änderung der EVP-Geschäftsordnung gestimmt, welche die Weichen für einen möglichen Ausschluss der nationalkonservativen ungarischen Regierungspartei Fidesz gestellt hätte. Die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban kam einer Suspendierung zuvor und hat am Mittwoch selbst die EVP-Fraktion verlassen.

"Ich halte den Vorschlag für einen Schnellschuss, der ein einziges kurzfristiges Ziel verfolgt und nicht langfristige, nachhaltige Lösungen ermöglicht", erklärte ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Denn es löst kein Problem, dass die Fidesz-Delegation jetzt die EVP-Fraktion verlassen hat. Die Chance, die Fidesz wieder vollständig auf den Weg der gemeinsamen europäischen Werte zurückzuführen, für die wir ohne Wenn und Aber einstehen, wäre größer gewesen, wenn sie noch Mitglied der Fraktion wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass wir Brücken bauen, statt Brücken einzureißen."

Aus der Zentrale der Österreichischen Volkspartei in Wien hieß es auf Anfrage gegenüber der APA in einer Stellungnahme: "Der Austritt der Fidesz-Abgeordneten aus der EVP-Fraktion ist bedauerlich. Insbesondere in Krisenzeiten braucht es eine starke und geeinte Europäische Volkspartei im Europäischen Parlament." Im Hinblick auf den Beschluss der neuen Geschäftsordnung gelte es klarzustellen, dass sich die ÖVP-Delegation "stets gegen Pauschalausschlüsse oder den kollektiven Ausschluss mehrerer Abgeordneter ausgesprochen" habe. "Selbstverständlich gilt es, die nun mehrheitlich beschlossene neue Geschäftsordnung der EVP zu akzeptieren, die ein derartiges Vorgehen ermöglicht, aber zukünftig hoffentlich nicht aktiviert werden muss", hieß es in der Stellungnahme weiter.