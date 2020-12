Fidschi-Inseln bereiten sich auf gewaltigen Zyklon "Yasa" vor

"Alle Zutaten für eine weitere Intensivierung sind vorhanden"

Das Inselparadies Fidschi im Südpazifik bereitet sich auf einen gewaltigen Tropensturm vor. "Yasa" wird als Zyklon der Kategorie 5 eingestuft und soll die Hauptinseln voraussichtlich in den kommenden Tagen mit Windböen von bis zu 280 Stundenkilometern treffen, warnte das meteorologische Amt Fidschis am Mittwoch. "Alle Zutaten für eine weitere Intensivierung sind vorhanden", sagte Stephen Meke, ein führender Meteorologe, dem Sender Radio New Zealand (RNZ) Pacific.

Premierminister Frank Bainimarama forderte die Einwohner auf, die Zeit zu nutzen, um sich auf den Sturm vorzubereiten. "Jeder Fidschianer sollte sich auf heftigen Regen, starke Winde und Überflutungen an der Küste und im ganzen Land vorbereiten." Bainimarama kündigte zudem an, dass die Schulen geschlossen werden.

Im April hatte der Zyklon "Harold" in der Region schwere Verwüstungen angerichtet. Im Pazifikstaat Vanuatu war ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens 20 wurden verletzt. Auch in Fidschi, Tonga und auf den Salomonen gab es Schäden. Auf den Fidschi-Inseln östlich von Australien leben etwa 900.000 Menschen.