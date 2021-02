Film über Popstar Robbie Williams geplant: "Er ist dieser Jedermann"

Großes Interesse an Comeback von Robbie Williams Popstar Robbie Williams (35) meldet sich Dienstag Abend in London unter großem Interesse der Fans auf der Bühne zurück. Nach drei Jahren Pause wegen einer schweren Medikamentensucht spielt der Sänger alte Klassiker und Lieder von seinem neuen Album "Reality Killed The Video Star", das am 6. November erscheint. Das Konzert wird in Europa gleichzeitig im Internet und in über 200 Kinos übertragen.