Filmfest in Bergamo rückt Volker Schlöndorff ins Zentrum

Akins "Soul Kitchen" eröffnet Filmfest Hamburg Internationale Festivals haben Fatih Akins "Soul Kitchen" bereits gefeiert, nun sieht sich bei der Deutschlandpremiere erstmals Hamburg seine Liebeserklärung an die Stadt an: Der erste Heimatfilm des Erfolgsregisseurs aus dem Stadtteil Altona eröffnet am Donnerstagabend (24.9.) das 17. Filmfest in der Hansestadt.