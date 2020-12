Filmfestival Max Ophüls Preis zeigt Diagonale-Eröffner "Fuchs im Bau"

Arman T. Riahis neues Werk ebenso im Wettbewerb wie Sebastian Brauneis' "3Freunde2Feinde" - Festival im Jänner nur online

Beim Anfang 2021 als Onlineedition stattfindenden Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) im deutschen Saarbrücken ist das österreichische Filmschaffen wieder traditionell gut vertreten. So konkurriert Sebastian Brauneis' No-Budget-Produktion "3Freunde2Feinde" ebenso im Wettbewerb um den 36.000 Euro schweren Hauptpreis wie Arman T. Riahis neues Werk "Fuchs im Bau", der später im Jahr dann auch die Grazer Diagonale eröffnen soll.

Das gesamte Preisgeld beim Filmfestival in Höhe von 118.500 Euro bleibt jedenfalls gleich, gaben die Organisatoren am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Insgesamt werden bei der 42. Ausgabe des MOP zwischen 17. und 24. Jänner 98 Filme gezeigt, von denen 50 in den vier Wettbewerbsschienen laufen.

Vor allem auch in der Dokumentarsparte ist das österreichische Kino wieder stark vertreten. Hier sind unter anderem drei österreichisch-koproduzierte Weltpremieren im Rennen um den 7.500 Euro schweren Hauptpreis: "Dear Future Children" von Franz Böhm porträtiert drei junge Aktivisten, Philipp Fusseneggers und Dino Osmanovics "I Am The Tigress" ist die Charakterzeichnung einer Bodybuilderin, und Lennart Hüpers "Nichts Neues" ist als Essay über Flüchtlingshelfer angelegt. Sie treten hier gegen Daniel Hoesls und Julia Niemanns Stadtporträt "Davos" an. Und schließlich darf sich Nachwuchsregisseurin Lisa Hasenhütl auch bei den mittellangen Produktionen mit der Weltpremiere von "Magda fährt Motorrad" über eine Frau im Trennungsstress Hoffnungen machen.

Alle Filme werden für eine limitierte Nutzergruppe auf einer für das Festival entwickelten Plattform zur Verfügung stehen. Pro Film fallen acht Euro an. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film.

