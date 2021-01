Filmhochschule in den USA wird nach Sidney Poitier benannt

Wurde als erster afroamerikanischer Schauspieler mit einem Hauptrollen-Oscar ausgezeichnet

Eine Filmhochschule in den USA wird künftig den Namen des US-Schauspielers Sidney Poitier (93) tragen. Damit wird das Filmprogramm der Arizona State University ausgebaut, teilte die Universität mit. Künftig soll an drei Standorten in Arizona und Kalifornien gelehrt werden - und ein besonderes Augenmerk auf Vielfalt gelegt werden. Der in Miami geborene Poitier war 1964 als erster afroamerikanischer Schauspieler mit einem Hauptrollen-Oscar ausgezeichnet worden.