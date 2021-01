Finanzinvestor kauft größten Baustoffhändler in Deutschland

CVC übernimmt dänische Stark Group, die in Deutschland unter im Baustoffhandel, Tiefbauhandel und im Bereich Fliesen aktiv ist

Deutschlands größter Baustoff-Handelskonzern bekommt einen neuen Eigentümer. Der Finanzinvestor CVC übernimmt die dänische Stark Group, die in Deutschland unter anderem unter den Marken Raab Karcher (Baustoffhandel), Muffenrohr (Tiefbauhandel) und Keramundo (Fliesen) auftritt. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Stark Deutschland am Freitag mit.

Stark gehört seit 2018 dem US-Investor Lone Star, der damals eine Milliarde Euro an die britische Ferguson gezahlt hatte. Ein Jahr später übernahm Stark den deutschen Baustoffhandel der französischen Saint-Gobain um Raab Karcher.

Lone Star hatte einem "Bloomberg"-Bericht zufolge eigentlich einen Börsengang geplant, bei dem Stark mit rund 2,5 Mrd. Euro bewertet werden sollte. CVC dürfte nun mehr geboten haben. Die Stark Group mit Sitz in Kopenhagen beschäftigt 10.000 Mitarbeiter, davon mehr als die Hälfte in Deutschland. Allein in Deutschland erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund zwei Mrd. Euro.