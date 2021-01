Finanzschulden des Bundes 2020 um 29,2 Mrd. Euro gestiegen

Stärkerer Anstieg als in den acht vorangegangenen Jahren zusammen - Aber Verzinsung deutlich gefallen, bei gleichzeitiger Erhöhung der durchschnittlichen Restlaufzeit

Wegen der Coronakrise sind die Finanzschulden des Bundes im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Laut der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) lag die Schuldenlast mit Ende 2020 um rund 29,2 Mrd. Euro höher als zum Ende des Jahres 2019. Der Anstieg ist damit höher als in den acht vorangegangenen Jahren zusammen, sagte OeBFA-Chef Markus Stix am Dienstag im Gespräch mit der APA. Für den heimischen Staatsanleihenmarkt war 2020 dennoch kein schlechtes Jahr.

Dass die Finanzschulden gestiegen sind, sei in Anbetracht der Coronakrise klar gewesen und kein Österreich-Spezifikum, so Stix. "Wir sitzen alle im selben Boot", sagte Stix. Ende 2020 lag die Finanzschuldenlast bei knapp 238 Mrd. Euro, im Vorjahr belief sie sich auf rund 208,8 Mrd. Euro. Der Großteil der Schulden sei über Bundesanleihen begeben worden.

Die Nachfrage nach österreichischen Anleihen sei ungebrochen stark, so Stix weiter. Österreich wies im Jahr 2020 im Vergleich mit den anderen Ländern der Eurozone die höchste Nachfrage nach Staatspapieren auf, betonte der OeBFA-Chef. Darauf sei man auch stolz, denn das bedeute für die Republik bessere Finanzierungsbedingungen und einen geringeren Zinsaufwand.

Die Zinsen seien im vergangenen Jahr signifikant gesunken. Bemerkenswert sei vor allem, dass die durchschnittliche Begebungsrendite aller neu aufgenommenen Schulden mit minus 0,32 Prozent negativ war. Die durchschnittliche Verzinsung bei Bundesanleihen drehte überdies mit minus 0,09 Prozent erstmals in den negativen Bereich. Das sei ein "echtes Novum", so Stix. Fast 92 Prozent der ausstehenden Anleihen am Sekundärmarkt seien 2020 negativ verzinst gewesen, das betraf Papiere bis hin zu einer Laufzeit von 27 Jahren. Die Effektivverzinsung des gesamten Portfolios sank dementsprechend bis Ende 2020 auf 1,47 Prozent, nach 1,99 Prozent im Vorjahr.

Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios auf 10,13 Jahre, nach 9,93 Jahren Ende 2019, hob der OeBFA-Chef hervor. Das erhöhe in Kombination mit der gesunkenen Verzinsung die Schuldentragfähigkeit der Republik und verbessere die Planbarkeit im Budget.

Dass die Zinsen aktuell so niedrig sind, hänge vor allem mit den großen Rückkaufprogrammen der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen. Das Eurosystem - also die EZB sowie nationale Notenbanken - besäße derzeit rund 37 Prozent der ausstehenden österreichischen Anleihen. Von den rund 3 Billionen Euro schweren Programmen der EZB seien rund 87 Mrd. Euro in österreichische Anleihen investiert, sagte Stix.

Das für heuer neu geplante T-Bills-Auktionsprogramm sei derzeit noch in Ausarbeitung. Mit dem Programm will die OeBFA der Entwicklung gerecht werden, dass im Zuge der Coronakrise das Volumen der kurzfristigen Papiere (T-Bills) deutlich zugelegt hat. Mit regelmäßigen Auktionen sollen die Investorenbasis erweitert sowie ein Sekundärmarkt für kurzfristige Staatspapiere aufgebaut werden. Bisher wurden T-Bills auf Basis bilateraler Transaktionen mit Investoren vergeben. Die ersten T-Bills-Auktionen sollen gegen Ende des ersten Halbjahres stattfinden, so der OeBFA-Chef.

In fernerer Zukunft liegt dagegen der erste Green Bond Österreichs. Das Projekt sei nach wie vor in der Analysephase. Im vergangenen Jahr habe sich zu diesem Thema viel getan und es seien noch viele Fragen offen - etwa welche Art des Green Bonds für Österreich geeignet sei und wie über die Mittelverwendung entschieden werden soll. Die Coronapandemie habe das Projekt zudem verlangsamt und habe es erforderlich gemacht, die Prioritäten neu zu setzen. "Nischenprodukte wie ein Green Bond waren daher nicht im Fokus", sagte Stix.

2020 sei auch personell ein sehr intensives Jahr für die OeBFA gewesen. Es seien um 170 Prozent mehr Geschäfte gemacht worden als im Jahr davor. Trotz Home Office habe die Zusammenarbeit gut funktioniert, es seien jedoch auch viele Überstunden angefallen. Da sich die Coronakrise auch heuer weiter fortsetzt und weiterhin mit einem hohen Arbeitsaufkommen zu rechnen sei, werde das Team - derzeit besteht es aus 34 Personen - heuer voraussichtlich um zwei bis drei Personen aufgestockt, so der OeBFA-Chef am Dienstag.