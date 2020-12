Finnische Saunakultur ist nun UNESCO-Kulturerbe

Untrennbarer Bestandteil des Alltags und der Feiern, des Wohlbefindens und der Lebensweise

Die finnische Saunatradition wurde in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wie die finnische staatliche Museumsbehörde am Donnerstag mitteilte, sei dies der erste finnische Eintrag in die Liste, die verschiedene kulturelle Traditionen von Menschen, Gesellschaften oder Gruppen enthält.

In Finnland gibt es ungefähr 3,2 Millionen Saunas und rund 90 Prozent der Finnen gehen einmal pro Woche in die Sauna. "Die Sauna ist untrennbarer Bestandteil des Alltags und der Feiern, des Wohlbefindens und der Lebensweise der Finnen", sagte die Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Annika Saarikko, laut einer Aussendung.

Zum lebendigen Erbe zählten das Anheizen sowie die Bräuche und Traditionen, die mit dem Saunieren verbunden seien. Der Saunabesuch werde in Liedern besungen und sei Teil der Erzähltradition.

Für die Aufnahme in das Verzeichnis musste Finnland sich verpflichten, für den Fortbestand der Original-Saunatradition zu sorgen und seine Bedeutung für das Brauchtum, das Wohlbefinden und die Demokratie hervorzuheben.