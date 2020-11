"Fireball": E-Mails von Gott und Schätze aus dem All

In seinem neuen, österreichisch koproduzierten Meteoritenfilm "Fireball" sinniert Werner Herzog über Feuerbälle und Sternenstaub - Nun bei Apple TV+ abrufbar (Von Marietta Steinhart/APA)

Womöglich hat sich kein anderer Filmemacher in seiner Karriere so bemüht, dem Tod in die Augen zu starren, wie Werner Herzog. Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass er in seinem neuen, österreichisch koproduzierten Dokumentarfilm "Fireball - Visitors from Darker Worlds" über potenziell tödliche, außerirdische Himmelskörper sinniert. Nach der Weltpremiere beim TIFF in Toronto ist das Werk nun beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen.

An einer Stelle in Werner Herzogs neuer Arbeit, eine Koproduktion zwischen Großbritannien, Österreich und den USA, steht der Wissenschafter Simon Schaffer vor einem grünen Feld. "Im 15. Jahrhundert wurde hier die Weltgeschichte geprägt, weil das Habsburgerreich durch ein Stück Fels Legitimität erlangte", sagt er in die Kamera.

Das Feld im französischen Elsass sieht heute nicht besonders außergewöhnlich aus, nur eine Steinplatte erinnert noch an das Ereignis, das 1492 lediglich von Christopher Kolumbus' Entdeckung der Neuen Welt überschattet wurde. Dieser "Feuerball" war deshalb so wichtig, weil er in der Nähe von Enisheim fiel, dem damaligen Hauptquartier der österreichischen Streitkräfte.

Innerhalb von zwei Wochen nach Einschlag des Meteoriten traf auch der österreichische Militärbefehlshaber Maximilian in der Stadt ein. "Für die Menschen waren übernatürliche Zeichen am Himmel wie eine E-Mail, die von Gott an die Untertanen Maximilians gesendet wurde, um ihnen zu sagen, dass seine Herrschaft legitim war", sagt der Wissenschafter euphorisch.

"Fireball" ist eine umwerfende Dokumentararbeit über die Theorien und Vermutungen zu Gesteinen, die aus dem Himmel fallen, wie der Meteorit im Elsass, wobei auch die Rituale und Geschichten, die sie unter uns Erdbewohnern inspiriert haben, eine Rolle spielen. Diese "Besucher aus dunkleren Welten" - wie der Film sie im Untertitel nennt - könnten Zeichen von Gott sein, aber wie auch immer man es sieht, Herzog versichert uns unverblümt in seinem bayerischen Englisch und dem kindlichem Staunen, das wir so lieben: "Wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns zukommt und uns schließlich zerstört."

Trotzdem ist der Dokumentarfilm keine Geschichte von Todessternen. Sie ist voll von Herzogs eigentümlicher Ehrfurcht vor der Natur, die er sowohl angsteinflößend als auch großartig findet. Der Vulkanologe Clive Oppenheimer, der eine wichtige Rolle als Experte in "Into the Inferno" (2016) spielte, begleitet den deutschen Filmemacher dabei, von den schneeweißen Eisfeldern der Antarktis bis auf die winzige Insel Mer zwischen Australien und Papua-Neuguinea. Alles in atemberaubenden Bildern des österreichischen Kameramanns Peter Zeitlinger ("Begegnungen am Ende der Welt"), der mühelos vom Alltäglichen zum Poetischen wechselt.

Der Ansatz des Films lässt sich am besten von einem Jesuitenpriester zusammenfassen, der am Vatikanischen Observatorium als Wissenschafter arbeitet. Er erklärt, dass eine Sternschnuppe am Nachthimmel zwar schön anzusehen ist, aber zu wissen, warum sie leuchtet, macht sie noch schöner. Meteoriten sind für Herzog eine perfekte Möglichkeit, die Spannung zwischen der natürlichen Welt und ihren spirituellen Interpretationen zu erforschen. In Saudi-Arabien beten Muslime den Schwarzen Stein an, den Gott der islamischen Überlieferung zufolge auf die Erde gesandt hat.

Trotz der faszinierenden Orte, an die uns Herzog wieder einmal bringt, sind es immer noch die Menschen, die seinen Film so besonders machen. Da gibt es einen norwegischen Jazzmusiker, der von Sternenstaub besessen ist, und irgendwo jenseits der Eisfelder der Antarktis weint ein koreanischer Wissenschafter jedes Mal, wenn er einen neuen Meteoriten entdeckt. Es ist passend, dass der Film auf einer Insel endet, auf der indigene Einwohner traditionell glauben, dass Meteoriten die Toten ins Jenseits tragen. Vielleicht will der 78-jährige Werner Herzog damit andeuten, dass wir alle früher oder später eventuell zu Sternenstaub werden - und das wäre eigentlich gar nicht so übel.

