Firmen bekommen mehr Zeit für Abschlüsse und Hauptversammlungen

Justizausschuss beschloss Verlängerung - Versammlungen dürfen das ganze Jahr 2021 per Videokonferenz abgehalten werden

Firmen bekommen auch nächstes Jahr mehr Zeit für die Erstellung des Jahresabschlusses und für die Abhaltung von Gesellschafterversammlungen. Sämtliche Versammlungen dürfen zudem bis Ende des Jahres 2021 per Videokonferenz abhalten werden, beschloss der Justizausschuss am Mittwoch.

"Unternehmen müssen auch in der Pandemie handlungsfähig bleiben und die notwendigen Beschlüsse fassen können. Deshalb haben wir im Frühjahr im Gesellschaftsrecht Erleichterungen vorgesehen, die wir jetzt verlängern", heißt es in einem der APA übermittelten Statement von Justizministerin Alma Zadić (Grüne). So können etwa GmbHs oder Aktiengesellschaften Versammlungen von Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Gesellschaftern auch online abhalten. Besonders für Start-ups mit einem internationalen Gesellschafterkreis könnten virtuelle Versammlungen hilfreich sein, so Zadić.

Die Fristen zur Aufstellung des Jahresabschlusses bei der GmbH, der Aktiengesellschaft und der Genossenschaft werden erstreckt. Nach der Gesetzeslage sind sie bis zum Ende des 5. Monats eines Geschäftsjahrs aufzustellen, im Jahr 2021 genügt eine Aufstellung bis zum neunten Monat. Entsprechend verlängert werden daher auch die Fristen für die Abhaltung der Gesellschafterversammlungen.