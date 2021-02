Firmengründer übernimmt Mehrheit am Klinikbetreiber Ameos - Insider

Finanzinvestor Carlyle fand in Axel Paeger und ICG Käufer für deutsch-schweizerische Kette, die auch zwei Krankenhäuser in Österreich betreibt

Der Finanzinvestor Carlyle hat Insidern zufolge einen Käufer für die deutsch-schweizerische Klinikkette Ameos gefunden. Firmengründer Axel Paeger übernimmt die Mehrheit der Stimmrechte, der Finanzinvestor Intermediate Capital Group (ICG) und Co-Investoren eine Minderheit, wie mit der Sache vertraute Personen zu Reuters am Montag sagten.

ICG war bisher bereits Fremdkapitalgeber und steckt nun zusammen mit den anderen Investoren Vorzugs- und Mezzanine-Kapital sowie weiteres Fremdkapital in die Firma. Dadurch wird Carlyle und dem bisherigen Miteigentümer Quadriga der schrittweise Ausstieg bis Jahresende ermöglicht. Paeger, Ameos und Carlyle lehnten einen Kommentar ab, ICG war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die 2002 gegründete Ameos betreibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 96 Akutkliniken und psychiatrische Krankenhäuser. Die beiden Standorte in Österreich befinden sich laut Firmenwebsite in Bad Aussee und Wien. Vergangenes Jahr erwirtschaftete der Krankenhausbetreiber bei einem Umsatz von 1,03 Milliarden Euro einen Verlust von 2 Millionen Euro, nach 899 Millionen Umsatz und 10,4 Millionen Nettogewinn im Jahr 2019.

Ameos hatte - wie die meisten Kliniken - unter den Folgen der Coronaviruspandemie zu leiden. Der Versorgung von Covid-Patienten wurde Priorität eingeräumt und medizinisches Personal für Covid-19-Patienten freigehalten. Nicht eilige Operationen und Behandlungen wurden verschoben und die Häuser verdienten weniger.

Ameos beschäftigt insgesamt 15.700 Mitarbeiter. Carlyle stieg 2011 bei dem Unternehmen ein. Der damalige Eigentümer Quadriga Capital und Firmengründer Paeger hielten weiterhin Anteile. Mit Hilfe von Carlyle hat Ameos in den vergangenen Jahren kontinuierlich Kliniken dazugekauft, stieß dabei aber an wettbewerbsrechtliche Grenzen, da Carlyle auch an der bayerischen Krankenhauskette Schön-Klinik beteiligt ist.