Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Freitagabend in Wels gerufen worden. Eine Fledermaus hatte sich in eine Wohnung verirrt und fand den Weg nicht mehr hinaus. Die Einsatzkräfte fingen das offensichtlich unverletzte Tier behutsam ein und entließen es anschließend in die Freiheit, berichtete die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels am Samstagnachmittag in einer Aussendung.