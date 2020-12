Fliegender Weihnachtsmann blieb in Stromleitungen hängen

Gleitsegler blieb aber unverletzt

Der Weihnachtsmann hat sich verflogen: Ein als Santa Claus verkleideter Mann in einem Gleitsegler ist in Kalifornien in Stromleitungen hängengeblieben. Er konnte beim Vorfall in Rio Linda nördlich von Sacramento jedoch laut Rettungskräften unverletzt gerettet werden. Er brauche aber vermutlich einen neuen Schlitten für Weihnachten.

"Wir haben sichergestellt, dass er später in diesem Jahr seine Rentiere benutzt, wenn er euch besucht", teilte die Feuerwehr Sacramento am Montag auf Twitter mit.