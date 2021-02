Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde in Lienz entschärft

Kriegsrelikt bei Bauarbeiten am Bahnhof entdeckt - 155 Menschen mussten evakuiert werden

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Informationen zum Abschluss der Bomben-Entschärfung ---------------------------------------------------------------------

Der Fund einer Fliegerbombe bei Bauarbeiten am Bahnhof in Lienz in Osttirol hat Dienstagnachmittag dazu geführt, dass 155 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Am Abend wurde die Bombe nach rund 30 Minuten entschärft und die Menschen konnten gegen 20.00 Uhr wieder zurück nach Hause, sagte Bezirkspolizeikommandant Silvester Wolsegger der APA.

Während der Entschärfungsarbeiten wurden die betroffenen Anrainer in der Dolomitenhalle untergebracht. Seit dem Nachmittag waren außerdem der Bahnhofsbereich abgeriegelt, der Zugverkehr eingestellt und die B100 gesperrt. Nun könne wieder der "Normalzustand" hergestellt werden, sagte Wolsegger nach der Entschärfung.

Die Fliegerbombe soll laut dem ORF Tirol aus dem Zweiten Weltkrieg stammen und rund 500 Kilogramm schwer sein. Sie soll im Bereich des Bahnhofseingangs gefunden worden sein. Die Entschärfung übernahmen zwei Personen vom Entminungsdienst des Bundesheeres sowie ein Polizeibeamter. Im Einsatz standen außerdem 40 Polizisten, 32 Feuerwehrkräfte und 15 Einsatzkräfte vom Roten Kreuz.