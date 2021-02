Fliegerbombe in Lienz wird entschärft, 155 Menschen evakuiert

Bahnverkehr eingestellt - Kriegsrelikt bei Bauarbeiten am Bahnhof entdeckt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Informationen zum aktuellen Stand der Entschärfung ---------------------------------------------------------------------

Der Fund einer Fliegerbombe bei Bauarbeiten am Bahnhof in Lienz in Osttirol hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Der Bereich um den Bahnhof wurde weitgehend abgeriegelt und der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt. Am Abend wurde mit der Entschärfung der Bombe begonnen, 155 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, sagte Bezirkspolizeikommandant Silvester Wolsegger der APA.

Wenn die Entschärfung problemlos verlaufe, sei sie in rund einer halben Stunde abgeschlossen. Damit könnten die Menschen noch Dienstagabend nach Hause. Aktuell seien sie in der Dolomitenhalle in Lienz untergebracht, berichtete Wolsegger.

Die Fliegerbombe soll laut dem ORF Tirol aus dem Zweiten Weltkrieg stammen und rund 500 Kilogramm schwer sein. Sie soll im Bereich des Bahnhofseingangs gefunden worden sein. Im Einsatz stehen 40 Polizisten, 32 Feuerwehrkräfte und 15 Einsatzkräfte vom Roten Kreuz.