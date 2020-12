Eine Fliegerbombe mit einem Gewicht von 70 bis 100 Kilogramm aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch in Stammersdorf in Wien-Floridsdorf entdeckt worden. Eine Entschärfung an Ort und Stelle war nicht möglich, berichtete ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien. Daher wurde das Kriegsrelikt von Beamten des Entminungsdienst und Entschärfern der sogenannten Sprengstoffsachkundige Organe (SKO) gesichert und nach Niederösterreich abtransportiert.