Flixbus-Chef: Europa bei Start-ups zu stark auf Kapital konzentriert

Zu starke Regulierung jedoch größeres Problem für junge Unternehmen

Wenn es um die Entwicklung eines konkurrenzfähigen Start-up-Sektors geht, ist Europa sehr stark auf Kapital und dessen Herkunft konzentriert, sagte Mitgründer und Geschäftsführer von FlixMobility, André Schwämmlein, am Donnerstag im Rahmen des Online-Events "Austrian Angels Investors Day 20". Wichtiger wäre es aus seiner Sicht jedoch, wenn die Politik sich stärker um Deregulierung kümmern würde, um Start-ups den Eintritt in neue Märkte und das Wachstum zu erleichtern.

"Das regulatorische Umfeld verhindert die Entwicklung von Start-ups zwar nicht, aber es ermutigt sie auch nicht", sagte Schwämmlein. Zwar sei es natürlich wichtig, dass es regulatorische Rahmenbedingungen gibt und diese auch eingehalten werden, die "Mikroregulierung" jedes einzelnen Landes in Europa mache es für junge Unternehmen jedoch sehr schwer zu wachsen und neue Märkte zu erschließen.

Dagegen sei es in den USA sehr viel leichter zu wachsen, da es dort aus regulatorischer Sicht einen klarer definierten Binnenmarkt gebe. "Das macht einen riesigen Unterschied", so Schwämmlein. Flixbus ist seit 2018 auch in den USA tätig. "In Europa wird Regulierung von Angst getrieben, in den USA dagegen von Möglichkeiten", sagte der Flixbus-Chef.

In Europa liege der politische Fokus stattdessen zu stark auf der Herkunft des Kapitals, so Schwämmlein. Oft werde nur betont, wie viel Investorenkapital aus Europa und wie viel aus den USA oder China komme. Es sei zwar durchaus wichtig, darauf zu achten, dass europäische Investoren auch einen signifikanten Anteil an europäischen Start-ups halten, Geld allein werde die Probleme aber nicht lösen können. Es brauche mehr Deregulierung, sonst würden wettbewerbsstarke Märkte in Zukunft von den USA und China dominiert werden.

Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) betonte in ihrer Eröffnungsrede zu der Online-Veranstaltung, wie wichtig die richtigen Rahmenbedingungen für Start-ups sind. Europa sei oft überreguliert. "Wir müssen Rahmenbedingungen kreieren, in denen Start-ups nicht nur groß werden können, sondern auch in Europa bleiben", so Schramböck. Speziell für Österreich, aber auch für ganz Europa wünscht sie sich dafür mehr "Regulatory Sandboxes" - also spezielle Räume für Neugründungen mit gelockerter Regulierung.