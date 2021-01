Florenz führt Helmpflicht für E-Tretroller ein - Streit vor Gericht

Betreiber der Fahrzeuge wehren sich

In Florenz ist ein Streit zwischen der Gemeinde und E-Tretroller-Unternehmen entbrannt, der vor Gericht landen wird. Die Gemeinde der toskanischen Stadt will ab Februar eine Helmpflicht für E-Tretroller-Fahrer einführen. Dagegen wehren sich die beiden Gesellschaften, die diese Fahrzeuge dort anbieten.

"E-Tretroller sind bequem, können jedoch in einer Stadt wie Florenz mit gepflasterten Straßen gefährlich sein", argumentierte der Florentiner Bürgermeister Dario Nardella, der ab dem 1. Februar die Helmpflicht auch für Erwachsene einführen will. Bisher galt sie lediglich für Minderjährige.

Die beiden Unternehmen, die seit Dezember in Florenz E-Tretroller vermieten, wollen vor einem Verwaltungsgericht gegen den Beschluss der Gemeinde vorgehen. "Wir haben nichts gegen die Sicherheit und wir sind die ersten, die unseren Kunden raten, einen Helm zu tragen. Wir haben aber noch keine Zeit gehabt, uns an die Verordnung der Regierung anzupassen. Von der italienischen Straßenverkehrsordnung ist keine Helmpflicht vorgesehen", sagte Antonino Campione, Geschäftsführer von Timove Srl, laut der Tageszeitung "La Stampa" (Dienstagsausgabe).

Die beiden Gesellschaften befürchten, dass die Helmpflicht potenzielle Kunden davon abhalten könnte, die E-Roller zu mieten. E-Roller sind nicht wie Motorroller mit kleinen Koffern ausgestattet, in denen die Helme verstaut werden könnten. "Um diese einzubauen, braucht man Zeit und Investitionen, was in dieser schwierigen Pandemie-Zeit nicht einfach ist", so Campione.