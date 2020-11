Florierende Laborsparte, starke Zukäufe - Merck trotzt Coronakrise

Pharma- und Chemiekonzern steckt sich höhere Ziele - Drittes Quartal lief besser als erwartet

Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Merck nimmt trotz der Coronapandemie Fahrt auf und wird noch optimistischer für das laufende Jahr. Die florierende Laborsparte gab dem DAX-Unternehmen im dritten Quartal weiter Rückenwind, aber auch das Halbleitergeschäft sprang an. Konzernweit kletterte der Umsatz zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent auf 4,4 Mrd. Euro, wie die Merck KGaA am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.

Damit sei das dritte Quartal besser gelaufen als erwartet. Vorstandschef Stefan Oschmann sprach von einem "hervorragenden Geschäftsergebnis".

Wegen eines Sonderertrags wuchs der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) überproportional um 53 Prozent auf 1,7 Md.r Euro. Merck hatte nach einem gewonnenen Patentstreit mit dem US-Konzern Biogen Rückstellungen von 365 Mio. Euro aufgelöst. Der Gewinn unterm Strich verdoppelte sich auf mehr als 800 Mio. Euro. Damit steuert Merck recht unbeschadet durch die Pandemie. Deren Folgen bekommen die Südhessen aber bei einer schwachen Nachfrage im Geschäft mit Pigmenten für Autolacke und Kosmetik zu spüren.

Die in der Coronakrise gesenkte Jahresziele poliert Merck nun wieder auf: Für 2020 peilt der Vorstand einen Umsatzanstieg auf bis zu 17,5 Mrd. Euro an (Vorjahr: 16,2 Mrd.). Auch der bereinigte Betriebsgewinn soll kräftig zulegen. Nicht berücksichtigt sind in den Prognosen wirtschaftliche Folgen durch die Coronapandemie und eventuelle neue Lockdowns.

Im dritten Quartal blieb die Laborsparte mit einem Umsatzplus von über elf Prozent Fels in der Brandung. Sie profitierte von guten Geschäften rund um Produkte und Dienstleistungen für die Arzneiherstellung. Zudem konnte Merck neue Aufträge an Land ziehen. Auch in der Zusammenarbeit mit akademischen Laboren holte der Konzern auf, nachdem viele im Sommer wegen Corona schließen mussten.

Die Sparte für Spezialmaterialien steigerte den Umsatz dank Zukäufen um rund 43 Prozent. Größtes Zugpferd war das Halbleitergeschäft. Merck will die Sparte stärker auf die Elektronikindustrie ausrichten. Im vergangenen Jahr übernahm der Konzern den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials und den kalifornischen Materialspezialisten Intermolecular. Die Zukäufe machen sich mit hohen Beiträgen bezahlt.

Dagegen musste Merck im Geschäft mit Bildschirm-Lösungen abermals Einbußen verkraften. Der Bereich kämpft abseits der Coronakrise seit geraumer Zeit mit asiatischer Konkurrenz bei Flüssigkristallen, die beispielsweise für Displays und Smartphones verwendet werden.

In der Pharmasparte lagen die Umsätze leicht unter Vorjahr. Hier belasteten Wechselkurseffekte und wegen des Verkaufs des Allergiegeschäfts zu Jahresbeginn fielen Erlöse weg. Steil nach oben gingen die Verkäufe mit Mercks wichtigen Hoffnungsträgern, der Multiple-Sklerose-Tablette Mavenclad und dem Krebsmittel Bavencio. Auch das Geschäft mit Fruchtbarkeitsmitteln lief wieder an, es hatte im ersten Halbjahr unter der Schließung vieler Kliniken gelitten.