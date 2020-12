Flüchtlinge - Ärzte ohne Grenzen kritisiert Bundesregierung

"Neuerliche Ankündigung von Hilfe vor Ort lenkt von tatsächlichen Notwendigkeiten ab" - Forderung nach Evakuierung

Nach der Ankündigung der Bundesregierung über die Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung auf Lesbos hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) scharfe Kritik geübt. Die "neuerliche Ankündigung von Hilfe vor Ort" lenke von den tatsächlichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten ab, sagte Laura Leyser, Geschäftsführerin Ärzte ohne Grenzen Österreich, am Dienstag in einer Aussendung. Das Gebot der Stunde sei vielmehr eine rasche Evakuierung der Camps.

Die Situation in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln habe sich "trotz unzähliger Ankündigungen" in den vergangenen fünf Jahren nicht verändert. Die Menschen lebten "immer noch im Schlamm, haben keine ausreichende medizinische Versorgung und nicht einmal ausreichend sauberes Wasser und Sanitäranlagen zur Verfügung", so Leyser. Die Errichtung einer Kindertagesstätte im Ausweichlager Kara Tepe, das nach dem verheerenden Brand des Camps Moria aus dem Boden gestampft wurde, ändere "wenig an der prekären Lage, in denen die Kinder leben müssen".

Es sei auch wichtig zu verstehen, dass die Notlage sich nicht auf die Insel Lesbos beschränke. "Dasselbe Bild bietet sich auf Samos, Kos, Chios und Leros", erklärte Leyser. In der Klinik auf Samos habe MSF zuletzt bei rund 37 Prozent der Patienten im November Suizid-Gefährdung dokumentiert. Viele Menschen seien "aufgrund ihrer aussichtslosen Lage so verzweifelt, dass sie nicht mehr leben wollen".

Nach dem Brand in Moria im September hat die Regierung zwar die Hilfe für Geflüchtete in Griechenland aufgestockt. Während sich die Grünen auch für die Aufnahme Schutzbedürftiger aus den Camps auf den Ostägäis-Inseln aussprechen, ist die ÖVP strikt dagegen - mit der unter Experten äußerst umstrittenen Begründung, dass dies ein Pull-Faktor sein könne.