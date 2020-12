Flüchtlinge - Auch Amnesty für sofortige Evakuierung

Situation in griechischen Camps "untragbar" und "menschengemacht"

Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat sich dem Appell mehrerer Hilfsorganisationen, Forscher und Oppositionspolitikern zur Aufnahme von Geflüchteten von den griechischen Inseln angeschlossen. Die europäische Politik müsse sich auf ihr Fundament, die Menschenrechte, besinnen und international menschenrechtskonforme Lösungen vorantreiben. Dazu zählt allen voran die sofortige Evakuierung von menschenunwürdigen Camps wie Kara Tepe, hieß es am Donnerstag.

Die Situation in den Flüchtlingscamps sei "schockierend", "untragbar" und vor allem "menschengemacht: aufgrund politischen Kalküls und mangelnder Solidarität zwischen den EU-Staaten", so Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich in einer Aussendung. "Es ist keine Frage des guten Willens, sondern eine von menschenrechtlichen Verpflichtungen. Dieses sture Verharren und Blockieren sind untragbar und eines modernen Rechtsstaats, der sich in seiner Verfassung zu den Menschenrechten bekennt, unwürdig. Handelt jetzt!", sagte sie in Richtung Bundesregierung.

Es sei eine "Schande, dass angesichts dieser humanitären und menschenrechtlichen Katastrophe Politiker*innen es nicht schaffen, an einem Strang zu ziehen und die Situation für die Menschen an den EU-Außengrenzen nachhaltig zu verbessern", empörte sich Schlack. Bisher spaltet die Frage nach der Aufnahme Geflüchteter die Regierung: Während sich die Grünen dafür aussprechen, stellt sich die ÖVP vehement gegen die Forderung.