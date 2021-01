Flüchtlinge - Bootsunglück vor Libyens Küste: 43 Menschen vermisst

Boot mit 40 Menschen an Bord von libyscher Küstenwache aufgegriffen

Vor der Küste Libyens ist ein Boot mit 53 Migranten an Bord gekentert. Zehn Überlebende berichteten, dass nach dem Unglück noch mindestens 43 Menschen vermisst seien, meldete die Initiative Alarm Phone, die sich für die Seenotrettung von Migranten einsetzt, am Mittwoch per Twitter. "Wir sind traurig und wütend. Die EU tötet weiterhin Menschen an seinen Grenzen", protestierte das Hilfsnetzwerk am Mittwoch. Das Boot sei vor der Küste der libyschen Stadt Zuwara gekentert.

Die NGO Sea Watch berichtete, dass ein Schlauchboot mit rund 40 Menschen an Bord von der libyschen Küstenwache aufgegriffen worden sei. Die Migranten wurden zur Rückkehr nach Libyen gezwungen. "Die Abschiebung sind ein Verbrechen, das die wesentlichen Menschenrechte verletzt", twitterte Sea Watch Italia.

Libyen dient vielen Migranten und Flüchtlingen als Transitland, bevor sie die lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa wagen. In dem Bürgerkriegsland werden Ausländer ohne gültige Papiere in Lagern mit katastrophalen Zuständen festgehalten.