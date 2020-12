Flüchtlinge: Breite Front in Tirol drängt Bundes-ÖVP zu Aufnahme

Innsbrucker Stadtpolitiker mit Ausnahme der ÖVP fordern "Kurswechsel im Zeichen der Humanität" - Bereitschaft zur Aufnahme von 50 Flüchtlingen

Nach führenden Tiroler ÖVP- und Kirchenvertretern drängen nun auch Innsbrucker Kommunalpolitiker die Bundes-ÖVP einmal mehr zu einem "Kurswechsel im Zeichen der Humanität" in Sachen Flüchtlingen aus griechischen Lagern. Die Regierungsparteien Grüne, SPÖ und Für Innsbruck mit Stadtchef Georg Willi (Grüne) an der Spitze sowie die oppositionellen NEOS und Alternative Liste Innsbruck erklärten sich in einem Schreiben bereit, 50 Flüchtlinge aufzunehmen.

Das Schreiben an die Bundesregierung nicht unterfertigt hat die regierende Stadt-ÖVP. In dem Brief vom 20. Dezember fordere man die Bundesregierung auf, sich an einem Resettlement-Programm zu beteiligen, hieß es in Aussendungen der beteiligten Parteien. Die Stadt Innsbruck sei in der Lage, eine mit Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) abgestimmte Mindestanzahl von 50 Personen aufzunehmen und zu versorgen. Es seien genügend Kapazitäten für die Aufnahme schutzsuchender Menschen vorhanden, man wolle vor allem besonders vulnerablen Gruppen, wie Kindern, eine Bleibeperspektive bieten.

"Es ist traurig und beschämend, dass wir Menschen unter unwürdigen und unzumutbaren Bedingungen sich selbst überlassen müssen, nur weil die Bundesregierung sich nicht dazu durchringen kann, die nötigen Schritte zu setzen", erklärte Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) die Beweggründe der Beteiligten. Sie hoffe, dass sich noch weitere Städte und Gemeinden dazu bereit erklären, öffentlich Stellung zu beziehen.

Für die Aufnahme von Kindern sprach sich indes auch der schwarze Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser aus. "Als christlich soziale Partei sehe ich es aber als unsere Aufgabe an, vor allem in der Weihnachtszeit, unschuldigen Kindern eine Perspektive in ihrem Leben zu geben", so Walser gegenüber dem ORF Tirol.

Die schwarzen oppositionellen Stimmen aus Tirol angeführt hatte in den vergangenen Monaten Landesrätin Beate Palfrader, die als erste gegen die türkise Bundesparteilinie Stellung bezog. Doch auch in einigen Gemeinden bröckelt es. ÖVP-Vertreter wie Gemeindeverbandspräsident und Bürgermeister von Sölden, Ernst Schöpf, der Bürgermeister aus dem Kaunertal, Pepi Raich, Bürgermeister Christian Härting aus Telfs und Franz Hauser aus Schwendau, die sich zuletzt ebenfalls sich für eine humanitäre Lösung aussprachen, schrieben nun laut ORF Tirol ebenfalls einen Brief an die Regierung. Tirols ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter hatte sich in der Debatte hingegen bisher hinter die Bundesparteilinie gestellt.

Unterdessen schaltete sich auch der Rektor der Universität Innsbruck, Tilmann Märk, in die Debatte ein. Er sprach sich in einer Aussendung am Dienstag dafür aus, "eine schnelle humanitäre Lösung zu finden". Es sei an der Zeit, "die unhaltbare und würdelose Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln zu lösen". Das entspreche auch dem Leitbild der Universität, Verantwortung zu unternehmen.