Flüchtlinge - Camp bei Pariser Fußballstadion aufgelöst

Friedliche Räumung von Lager mit rund 2.000 Insassen

In Paris haben die Behörden ein Flüchtlingscamp in der Nähe des nationalen Fußballstadions Stade de France geräumt. Rund 2.000 Menschen wurden mit Bussen aus dem Vorort Saint-Denis in Auffanglager gebracht, wie ein AFP-Reporter am Dienstag berichtete. Nach Angaben von Hilfsorganisationen hatten zuletzt rund 2.400 Flüchtlinge in dem Zeltlager unter einem Autobahnzubringer gewohnt. Dort lebten vor allem Männer aus Afghanistan, dem Sudan, Äthiopien oder Somalia.

"Diese Lager sind nicht akzeptabel", erklärte der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement. Nach seinen Angaben soll die Räumung die "Sicherheit und Gesundheit" aller sicherstellen, vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach im Kurzbotschaftendienst Twitter von "erbärmlichen hygienischen Zuständen" in dem Lager, das auf seine Veranlassung hin aufgelöst worden sei.

Es war bereits die 65. Räumung eines solchen Lagers seit der Flüchtlingskrise 2015. Hilfsorganisationen sprechen von einem "Teufelskreis", da viele Menschen sich mangels Unterkünften in neuen Zeltlagern niederlassen.