Flüchtlinge - EU-Kommission: "Leichte" Verbesserung in Bosnien

Militärzelte, Zugang zu Wasser und medizinischer Versorgung

Die Situation der geflüchteten Menschen im Lager Lipa in Bosnien-Herzegowina hat sich nach Angaben der EU-Kommission "leicht verbessert". Es gebe nun Militärzelte, Zugang zu Wasser und medizinischer Versorgung, sagte ein Sprecher der EU-Behörde am Mittwoch in Brüssel. "Aber das ist nicht genug, die Situation braucht nachhaltige Lösungen", betonte er weiter in Richtung der Behörden in dem Westbalkanstaat. Die EU werde ihre Bemühungen fortsetzen.

Die Lage der Migranten in Bosnien-Herzegowina wurde dem Sprecher zufolge zum "dominanten Thema" in den Beziehungen zwischen der EU und dem Westbalkanland. In einem Telefonat diese Woche habe EU-Außenbeauftragten Josep Borrell das serbische Mitglied der bosnischen Staatsführung und derzeitigen Vorsitzenden des Staatspräsidium, Milorad Dodik, zum raschen Handel aufgefordert.

Das Lager Lipa nahe der bosnischen Stadt Bihac war kurz vor Weihnachten von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geräumt worden, weil die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten. Kurz darauf brannten die Zelte aus, den damaligen Berichten zufolge hatten Bewohner das Feuer selbst gelegt. Der Versuch der bosnischen Behörden, die Menschen mit Bussen in eine ehemalige Kaserne im Süden des Landes zu bringen, scheiterte am Widerstand von Anwohnern. Daraufhin wurden die Flüchtlinge und Migranten in das ausgebrannte Lager zurückgebracht.