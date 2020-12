Flüchtlinge - Fischler für Aufnahme, Van Staa nicht

Ex-EU-Kommissar ortet Zynismus - Früherer Landeshauptmann: "Ich weiß, das Sebastian Kurz ein sehr humanistischer Mensch ist"

Bei den Tiroler ÖVP-Granden gehen die Meinungen, was die Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern betrifft, offenbar auseinander. "Keine Frage, den Menschen auf Lesbos und Moria muss geholfen werden - und zwar jetzt, sofort", sagte Ex-EU-Kommissar Franz Fischler. Ex-ÖVP-Landeshauptmann Herwig van Staa sprach sich hingegen für eine umfassende, großzügige europäische Lösung aus und zeigte "Verständnis für die Bundesregierung", wie er im APA-Gespräch meinte.

Man dürfe nicht länger zulassen, dass "Kinder und Erwachsene im Schlamm versinken" und "in den Nächten frieren", ließ Fischler seine Parteifreunde auf Bundesebene in einer Videobotschaft wissen, und legte nach: "Es ist geradezu zynisch, wenn man sich in dieser Situation verweigert, einige wenige Kinder nach Österreich zu lassen". Er könne auf der anderen Seite durchaus auch mit der Idee der "Hilfe vor Ort" leben, nur: "Es muss Hilfe sein, und keine Alibi- und PR-Aktionen".

Anders hingegen Van Staa. "Symbolisch" 100 Menschen nach Österreich zu holen, sei zwar eine "nette Geste", aber keinesfalls "problemlösend". Und wenn man schon von christlich-sozialer Einstellung und Werten rede: "Es ist weniger als ein Almosen, 100 Flüchtlinge aufzunehmen". Der frühere Landeshauptmann plädierte dafür, die Thematik umfassender zu sehen bzw. anzugehen und weniger verkürzt zu betrachten. Es brauche eine große europäische Lösung, um diese "untragbaren Zustände" zu beheben. Dementsprechend müsse auf europäischer Ebene Druck erzeugt werden. Und wenn es Länder wie Deutschland und Frankreich "wirklich wollen", dann wäre eine solche Lösung auch erreichbar.

Flüchtlinge müssten auf das griechische Festland gebracht werden, so Van Staa. Er erinnerte daran, dass Griechenland insgesamt weniger Schutzbedürftige aufgenommen habe als Österreich. Das Land müsse von europäischer Seite entsprechend unterstützt werden. Die vehemente Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) findet Van Staa ungerecht: "Ich weiß, dass Sebastian Kurz ein sehr humanistischer Mensch ist".