Flüchtlinge - Grüne: Pushbacks nach Bosnien an der Tagesordnung

Ernst-Dziedzic: Situation im Nordwesten des Landes rund um Camp Lipa "hochexplosiv"

Nach einem Besuch im bosnischen Kanton Una-Sana, der besonders viele Geflüchtete beherbergt, will sich die Grüne Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic verstärkt gegen sogenannte Pushbacks an den Grenzen einsetzen. Es habe sie erschreckt, dass die laut Völkerrecht illegalen Zurückweisungen in Bosnien-Herzegowina "Realität" seien und "an der Tagesordnung" stünden, berichtete Ernst-Dziedzic der APA.

Berichte über illegale "Pushbacks" gibt es seit Jahren, in den vergangenen Monaten häuften sich Berichte von Zurückweisungen Geflüchteter in Griechenland, aber auch von Kettenabschiebungen entlang der Balkanroute in Richtung Bosnien - unter anderem soll es laut Medienberichten auch in Österreich zu "Pushbacks" gekommen sein. Das Innenministerium dementiert das. "Ich hab schon das Gefühl, dass es da auch Fälle gab, in die Österreich involviert war, kann das aber noch nicht verifizieren", betonte Ernst-Dziedzic. Es sei jedenfalls ein Problem, "dass das in so einem Ausmaß und mit so einer Selbstverständlichkeit stattfindet".

Allein nach Bosnien habe es im vergangenen Jahr 7.200 Zurückschiebungen gegeben, darunter 800 Kinder, sagte Ernst-Dziedzic unter Berufung auf Zahlen des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR). "Das sind keine Einzelfälle." Manche Menschen seien Dutzende Male zurückgepusht worden, haben also die Grenze überquert und seien direkt nach ihrem Aufgriff wieder zurückgebracht worden - ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag stellen zu können. Auch die lokalen Politiker, darunter der Premierminister des Kantons und der Bürgermeister der Stadt Bihac, bestätigten diese Praxis, erzählte die außenpolitische Sprecherin des Juniorpartners in der Regierung.

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie EU-Recht verpflichten die Mitgliedsländer, Menschen das Recht auf ein Asylverfahren zu garantieren und den Grundsatz des "Non-Refoulement" (Menschen, die vor schweren Menschenrechtsverletzungen fliehen, nicht zurückzuweisen), einzuhalten - selbst wenn sie irregulär einreisen. Grenzbehörden müssen also immer eine individuelle Prüfung des Schutzbedarfs vornehmen, wenn die eingereiste Person um Asyl ansuchen möchte.

Die Grünen-Politikerin wiederholte ihre Kritik bezüglich der Hilfszahlungen für Bosnien. Alle zuständigen Behörden und Politiker hätten ihr bestätigt, "noch nie in den vergangenen Jahren auch nur einen Cent der internationalen Hilfe gesehen" zu haben, so Ernst-Dziedzic. Internationale Organisationen hätten die lokalen Behörden "umgangen" und es nicht geschafft, ordentliche Strukturen zur menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen aufzubauen, wiederholte sie die Kritik ihrer Gesprächspartner während der mehrtägigen Reise. Schuld sei aber auch der teils dysfunktionale Staat in Bosnien - das hätten auch die Handelnden an Ort und Stelle eingeräumt.

Angesichts der angespannten Lage in Nordbosnien sagte Österreich Ende Dezember Unterstützung über eine Million Euro (für die Internationale Organisation für Migration/IOM) zu. Laut Außenministerium wurde das Geld im Jänner überwiesen. Die EU kündigte zudem zu Jahresbeginn 3,5 Millionen Euro an humanitärer Hilfe an, an der auch Österreich beteiligt ist. Es liege aber in der "gesamtstaatlichen Verantwortung Bosnien und Herzegowinas, für die dauerhafte Verbesserung der humanitären Situation von Flüchtlingen vor Ort zu sorgen", teilte das Außenamt auf APA-Anfrage mit.

Die EU trage Verantwortung, es reiche nicht aus, die Grenzen dicht zu machen, sagte Ernst-Dziedzic in Anspielung auf den Fokus der Union auf den Außengrenzschutz. Bisher habe man die "Realität verweigert", die "Untätigkeit" der EU habe zu einer Situation geführt, die "hochexplosiv" sei, kritisierte sie. Gäbe es die vielen Freiwilligen und NGOs in Bosnien nicht, die sich tagtäglich um die Geflüchteten - vor allem in den wilden Camps - kümmerten, "würden viel mehr Menschen verhungern", so Ernst-Dziedzic.

(Das Gespräch führte Christina Schwaha/APA.)