Flüchtlinge - Helferin: Zustände in Kara Tepe "menschenunwürdig"

Rotkreuz-Mitarbeiterin Widmann: Menschen müssen in nassen Zelten schlafen - Lockdown erschwert Güterbeschaffung

Die Situation auf Lesbos, vor der Hilfsorganisationen schon vor Wochen gewarnt hatten, ist eingetreten: Der Winter ist über die griechische Insel hereingebrochen, der damit einhergehende starke Wind und Regen haben Zelte Tausender Menschen im Flüchtlingscamp Kara Tepe überschwemmt. Diese würden teilweise gar nicht mehr trocknen, die Menschen müssten in "feuchten bis nassen" Zelten schlafen, erzählte Rotkreuz-Mitarbeiterin Christine Widmann am Donnerstag im APA-Gespräch.

Durch die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen und Wochen sei das Wasser in die Zelte eingedrungen und könne im hügeligen Camp, das nach dem Brand in Moria Anfang August hastig errichtet wurde, nur schlecht wieder abfließen, berichtete die Tirolerin. Auch Bemühungen der Helfer, das Wasser abzupumpen, würden nur temporäre Erleichterung bringen. Durch die permanente Feuchtigkeit würden sogar Kleidungsstücke zu schimmeln beginnen.

Die Zustände seien "inakzeptabel" und "menschenunwürdig", monierte Widmann. Aktuell könnten nicht einmal die Grundbedürfnisse der rund 7.000 Geflüchteten in dem Camp erfüllt werden. So gebe es kaum Warmwasserduschen und zu wenige Toiletten. "Manche Bewohner sagen, dass es teilweise sogar in Moria besser war", so die 53-Jährige. Moria war bis zu seiner Zerstörung durch einen verheerenden Brand im September 2020 das größte Flüchtlingslager Europas. Es war heillos überfüllt, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) kritisierten die Zustände dort immer wieder als untragbar.

"Es braucht dringend eine langfristige europäische Lösung", wiederholte Widmann eine Forderung von Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. Eine Unterbringung in Kara Tepe könne nur eine Notfalllösung sein. Mittel- und langfristig sei eine Verlegung der Geflüchteten auf das griechische Festland und eine Verteilung auf andere EU-Staaten notwendig.

Bis es zu dieser "fairen Lösung" komme, sind Widmann und die anderen Rotkreuz-Helfer - derzeit drei aus Österreich - mit der Wasserversorgung, der Entsorgung von Abwässern, dem Installieren neuer Waschmöglichkeiten und der Koordination mit externen Partnern, um die sanitäre Situation zu verbessern, beschäftigt. Die größte Herausforderungen sei derzeit die durch den Lockdown in Griechenland erschwerte Beschaffung von Gütern. Dadurch verzögere sich die Umsetzung von Maßnahmen erheblich, so Widmann, die noch bis Anfang Jänner auf Lesbos sein wird.

( Das Gespräch führte Christina Schwaha/APA. )