Flüchtlinge - Hilfsschiff "Open Arms" landete auf Sizilien

Knapp 150 Menschen wurden bei mehreren Einsätzen aus dem Mittelmeer gerettet

Die Crew des spanischen Hilfsschiffs "Open Arms" ist am Dienstag mit 146 geretteten Bootsmigranten im Hafen der sizilianischen Stadt Lampedusa eingetroffen. So ging der 80. Einsatz der spanischen Hilfsorganisation zu Ende. "Wir haben dem Meer Menschenleben entrissen. Wir hoffen für sie jetzt auf eine Zukunft von Frieden und Freiheit", schrieb die Crew per Twitter. Die Geflüchteten müssen sich jetzt einer Quarantäne unterziehen.

Die Menschen wurden bei mehreren Einsätzen aus dem Mittelmeer gerettet. In der Regel kommen viele Bootsflüchtlinge zunächst in italienische Häfen, manche auch nach Malta.

Die allermeisten Boote starten in Libyen. Das nordafrikanische Land, in dem seit Jahren Bürgerkrieg herrscht, ist ein zentrales Transitland für Menschen auf dem Weg nach Europa. Die privaten Aktionen von NGOs zur Seenotrettung sind politisch umstritten und werden vor allem von konservativen Regierungen abgelehnt. Über die Verteilung der Geretteten herrscht innerhalb der EU seit Jahren Streit.